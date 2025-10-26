Оверчук отметил прогресс в создании коридора Север - Юг

Вице-премьер РФ рассказал, что ведутся проектно-изыскательские работы, развернута опорная геодезическая сеть, ведется подготовка к аэрофотосъемочным работам

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 октября. /ТАСС/. Россия отмечает прогресс в создании азербайджанского отрезка международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг, заметная работа также идет в Иране по железнодорожному участку Решт - Астара. Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Видим тот прогресс, который сейчас есть в Азербайджане в части азербайджанского отрезка. Очень заметная работа сейчас идет в Иране по выкупу земельных участков под железную дорогу Решт - Астара. Одновременно с этим ведутся проектно-изыскательские работы, развернута уже опорная геодезическая сеть, ведется подготовка к аэрофотосъемочным работам, то есть идет нормальный рабочий процесс по подготовке строительства железной дороги Решт - Астара", - сказал вице-премьер.

Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт - Астара в Иране. Общая стоимость - €1,6 млрд: €1,3 млрд - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.

Минтранс РФ в мае 2025 года сообщал, что Россия и Иран запустили изыскательские работы по строительству этого участка.

МТК Север - Юг - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тыс. км. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).