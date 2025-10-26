Песков: разрешить украинский кризис не получится "за одну ночь"

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что российский лидер Владимир Путин ценит желание главы США Дональда Трампа разрешить ситуацию

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, безусловно, ценит искреннее желание своего американского коллеги Дональда Трампа разрешить украинский конфликт, однако это не получится сделать "за одну ночь", обратил внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Знаете, искреннее желание президента Трампа добиться урегулирования всех острых кризисов, в том числе и вокруг Украины, конечно, вызывает только позитивные чувства, и Путин об этом неоднократно говорил, - напомнил представитель Кремля. - Но иногда такая излишняя поспешность, конечно, очень резко контрастирует с реальностью, потому что такой конфликт, как украинский, <...> с основными первопричинами настолько сложен, что решить его за одну ночь невозможно".