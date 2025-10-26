Песков: мирное урегулирование на паузе из-за действий Киева

По словам представителя Кремля, Евросоюз находится "в военной истерике" и подталкивает Украину отвергать переговорный процесс

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Мирное урегулирование на Украине приостановлено из-за действий Киева, на совершение которых его толкает Европа. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью автору и соведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"Украинцы не хотят переговорного процесса. Их всячески сподвигают на это нежелание европейцы, Евросоюз. Мы видим, что Евросоюз буквально заходится в такой военной истерике. Вот это является причиной той самой паузы", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в условиях паузы "Трамп понимает, что пока нет никаких оснований полагать, что в самое ближайшее время можно куда-то сдвинуться в мирном урегулировании".