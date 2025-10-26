Песков: Россия не оставит без ответа попытки конфискации ее активов

Москва будет преследовать по закону инициаторов и исполнителей незаконных решений, подчеркнул представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Москва не оставит без ответа попытки конфисковать российские активы и будет преследовать по закону и инициаторов таких решений, и их исполнителей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Они понимают, что мы не оставим подобные действия, и мы будем преследовать, используя все возможные и национальные, и международные юридические инструменты, - подчеркнул Песков. - Преследовать по закону тех, кто имеет отношение к принятию таких незаконных решений".

Представитель Кремля отметил руководство Бельгии, которое понимает последствия конфискации российских активов. "Это, честно говоря, тоже поразительный совершенно аспект, когда на фоне вот этой общей истерики военной вдруг в Европе звучат голоса людей, которые о чем-то задумываются. Они (руководство Бельгии - прим. ТАСС) четко говорят, что "люди задумываются потом, нести нам деньги или не нести", - заметил Песков.