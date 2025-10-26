Песков: у Путина на следующей неделе будут международные контакты

Пресс-секретарь президента назвал его график "как всегда насыщенным"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президента РФ Владимира Путина на предстоящей неделе ожидает насыщенный график, куда в числе прочего войдут и международные контакты. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"График президента как всегда будет насыщенным, в нем будут и международные контакты", - обратил внимание представитель Кремля.

Кроме того, по словам Пескова, российский лидер проведет совещание с членами правительства, а также традиционное оперативное совещание с Совбезом РФ.

"Ну, и много-много рабочих встреч, которые регулярно и ежедневно проходят", - добавил пресс-секретарь главы государства.