Слуцкий: Россия готова принять обратно переселенцев 90-х

Государство и общество создадут все условия для интеграции переселенцев из Латвии, отметил председатель комитета Госдумы по международным делам

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Марат Абулхатин/ Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Россия готова принять обратно своих граждан, проживающих за рубежом с 90-х годов, их надо приглашать. Об этом на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии сказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

"Россия через 30 с лишним лет нашей новейшей истории, уже готова принимать обратно домой тех наших людей, которые волей судьбы в 1991 году оказались за пределами", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что Латвия на протяжении долгих лет демонстрирует яркий пример русофобии, апофеозом которой стала высылка 841 человек. "На самом деле больше, поскольку многие уже уехали", - отметил депутат.

"Сегодня нам нужны квалифицированные инженеры, преподаватели русского языка, нам нужны квалифицированные, серьезные люди всех поколений, которые годами стоят на учете в консульских учреждениях России за рубежом, желая вернуться домой. Поэтому, если бы не было даже этой высылки, так как к ним относятся там, нам их надо самим приглашать и забирать", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что государство и общество создадут все условия для интеграции переселенцев из Латвии.

О форуме

Международный форум сотрудничества станет главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. На форуме обсудят темы сотрудничества в культуре, науке, достижения подлинного суверенитета, содействия развитию, мировой борьбы с неоколониализмом и неонацизмом, 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, преодоления проблем голода, безграмотности, бесправия и другие. Организаторы мероприятия - Россотрудничество, Фонд Росконгресс, общество "Знание", Национальный центр "Россия".

ТАСС - генеральный информационный партнер 100-летия народной дипломатии.