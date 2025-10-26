Захарова: Запад превратил трек о переговорах РФ с США в информационный балаган

Россия сталкивается с колоссальным "по цинизму, даже не по количеству" информационным валом фейков

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Западное сообщество превратило трек о российско-американских переговорах по украинскому урегулированию в информационный балаган. Россия сталкивается с колоссальным не только по своему количеству, но и цинизму фейков по этой теме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она обратила внимание, что этот сюжет "стоит особняком с точки зрения того, насколько сейчас приковано внимание к ситуации в сфере Украины и российско-американским контактам".

"Конечно, эта ситуация в этом смысле особенная, она особенно резонансная, - сказала дипломат в ходе сессии "Медиадипломатия: роль информации в цифровую эпоху" на Международном форуме сотрудничества. - Мы сталкиваемся с колоссальным по цинизму, даже не по количеству, а по цинизму, информационным валом фейков. Вот я думаю, что недавняя история с Будапештским саммитом тому пример, как навалилось западное сообщество нецивилизованное, как забросали все это фейками, как начали приводить всякие утечки, какие-то несуществующие цитаты, друг друга опровергать, опять вбрасывать - то есть настоящий информационный балаган".

О форуме

Международный форум сотрудничества проходит 26 октября 2025 года в Москве в Национальном центре "Россия" и является главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. Он собрал более 2 тысяч российских и иностранных участников, среди которых представители более 60 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Главными темами обсуждения выбраны сотрудничество в культуре, науке, достижение подлинного суверенитета, содействие развитию, мировая борьба с неоколониализмом и неонацизмом, 80-летие Великой Победы и пути преодоление глобальных проблем человечества.

Организаторы форума - Россотрудничество, Фонд Росконгресс, общество "Знание", Национальный центр "Россия".

