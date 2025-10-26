Нарышкин: Россия ценит независимый курс Сербии и духовную близость

Директор Службы внешней разведки отметил, что на Белград оказывается мощное давление со стороны Брюсселя

БЕЛГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Россия высоко ценит духовную близость сербского народа и независимую политику Белграда, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в видеообращении к участникам первого учредительного заседания представительства РИО в Сербии.

"Не секрет, что сегодня на Республику Сербия оказывается невероятно мощное давление Брюсселя. Правда и то, что сербский народ по-прежнему остается близким нам по духу. У нас в России это очень ценят и уважают. Уважают и принципиальный, независимый курс, которого придерживаются в Белграде", - подчеркнул Нарышкин.

"Наше стратегическое партнерство взаимовыгодно. Оно продолжает приносить плоды обеим странам", - указал глава РИО.

Нарышкин добавил, что "многовековая история Сербии занимает важное место в обширной повестке Российского исторического общества".

По его словам, создание представительства в Сербии - закономерный шаг, отражающий глубину исторических и культурных связей двух стран. "Создание представительства Российского исторического общества в Республике Сербия видится мне полностью закономерным. Мы благодарны Александару Вулину, выступившему с этой инициативой, которая уже встретила широкий отклик. Уверен, что появление такой площадки выведет сотрудничество российских и сербских историков на качественно новый уровень, укрепит научные и культурные связи наших стран", - заключил Нарышкин.

Первое заседание представительства РИО в Белграде

Первое учредительное заседание представительства Российского исторического общества собрало в Белграде около 1,3 тыс. человек. В мероприятии приняли участие вице-премьер, глава МВД Сербии Ивица Дачич, основатель партии "Движение социалистов" Александар Вулин, сопредседатель РИО и заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, патриарх Сербский Порфирий, боец смешанных единоборств Федор Емельяненко, представители академического и культурного сообщества.

Патриарх Сербский Порфирий подчеркнул, что деятельность представительства "укрепит существующие духовные, культурные и иные связи между народами России и Сербии".

Решение о создании представительства РИО в Сербии было принято президиумом общества 10 июня 2025 года. Его председателем стал Александар Вулин. Российское историческое общество, возрожденное в 2012 году в традициях Императорского Русского исторического общества, объединяет около тысячи ученых и более 180 профильных организаций в России и за рубежом.