Законодатель Луна поддержала встречу конгрессменов с представителями ГД

Ведется подготовка к встрече конгрессменов США с депутатами, отметил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов с представителями Госдумы. Она будет организована в ближайшее время, заявил спецпредставитель президента РФ, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы провели встречу с конгрессвумен Анной Луной вчера. <...> Она также подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов с представителями Думы, которая будет организована в ближайшее время и является важным диалогом между парламентами нашей страны", - говорит он в видео, опубликованном в Telegram-канале.