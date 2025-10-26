Степашин: третья мировая война уже началась в гибридной форме

Бывший премьер-министр России считает, что Москва не проиграет в ней

Редакция сайта ТАСС

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Третья мировая война в гибридном формате фактически уже идет, однако Россия выстоит и не проиграет. Уверенность в этом высказал председатель Ассоциации юристов России, президент Российского книжного союза (РКС), экс-премьер России Сергей Степашин, выступая на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.

"Сегодня мы говорим о том, что мы стоим на грани третьей мировой войны. Как военный человек, я хочу сказать, что она, по сути своей, уже началась - пока в гибридном варианте. Я хочу откровенно сказать, как русский человек, как советский человек, как человек, который любит свою родину - мы не проиграем, поверьте мне", - сказал он, обращаясь в том числе к зарубежным участникам мероприятия.

По словам Степашина, дело даже не в Украине, которую "очень активно используют" против России. "Дело в том, что впервые, наверное, после 1930-х годов, нацистской Германии и сателлитов мы столкнулись не только с "анти-Россией", не только с русофобией, а с агрессией против всего цивилизованного мира. С попыткой вновь цивилизованный, самостоятельный, многополярный мир поставить на колени. Я в этом убежден", - заявил он.

Глава РКС считает, что даже времена Карибского кризиса, вьетнамской кампании, войны в Афганистане, распада Советского Союза были не настолько сложными, как нынешние.

О форуме

Международный форум сотрудничества проходит 26 октября в Москве в Национальном центре "Россия" и является главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. Его участниками стали более 2 тысяч российских и иностранных участников, среди которых представители более 60 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Главными темами обсуждения выбраны сотрудничество в культуре, науке, достижение подлинного суверенитета, содействие развитию, мировая борьба с неоколониализмом и неонацизмом, 80-летие Великой Победы и пути преодоление глобальных проблем человечества.

Организаторы форума - Россотрудничество, Фонд Росконгресс, общество "Знание", Национальный центр "Россия".

ТАСС - информационный партнер форума.