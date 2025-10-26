Лавров: возможность встречи с США в Будапеште будет зависеть от Вашингтона

Глава МИД РФ отметил, что именно американская сторона ранее выступила инициатором встречи

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Перспектива саммита РФ - США в Будапеште будет зависеть от американской стороны, которая ранее выступила инициатором встречи. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

"Президент США Дональд Трамп предложил президенту Владимиру Путину встретиться в Будапеште. Президент Путин сказал, что согласен, и предложил подготовить встречу", - отметил министр.

"Так что инициатива есть, а мы люди вежливые. Когда нас приглашают, мы говорим, что согласны и давайте договоримся о формате, месте и времени. Президент США Дональд Трамп [ранее] в Белом доме сказал, что приглашение отменяется. Позже американцы сказали, что "отмена" означает "перенос". Так что все зависит от инициатора", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ уточнил, что лично его "не приглашали", однако у него "состоялся хороший разговор с госсекретарем Марко Рубио". "Инициатива исходила со стороны Соединенных Штатов. Как я говорил, я слышал, что госдепартамент выпустил сообщение, в котором заявил, что Рубио и Лавров провели хороший и продуктивный телефонный разговор. Он был так хорош, что в настоящее время во встречах нет нужды", - заметил министр.

23 октября Путин, отвечая на вопросы журналистов кремлевского пула, подчеркнул, что российско-американский саммит в Будапеште скорее перенесен, чем отменен. Он также напомнил, что инициаторами проведения переговоров с Россией в Будапеште выступили США.