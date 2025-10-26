Лавров: РФ признает ту Украину, которая отличается от нынешнего нацистского режима
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Россия признает ту Украину, что сильно отличается от нынешней страны с ее "откровенно нацистским" режимом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".
"Прежде всего, мы признали Украину на основании ее собственной Декларации о независимости и Конституции. В 1990 году была принята Декларация о независимости, в которой говорится о безъядерном, нейтральном, внеблоковом государстве, признающем права всех национальных меньшинств и так далее. И это затем было закреплено в конституции страны. Итак, мы признаем ту Украину, сильно отличающуюся от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим", - отметил он.
"И когда люди втягивают ее в НАТО и говорят, что она имеет право вступать в любые союзы, мы видим ситуацию иначе. Когда мы признаем страну, это основано на том, чем она является по ее собственному заявлению", - указал российский министр.