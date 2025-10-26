Лавров: РФ признает ту Украину, которая отличается от нынешнего нацистского режима

Глава МИД России отметил, что когда Москва признает страну, "это основано на том, чем она является по ее собственному заявлению"

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Россия признает ту Украину, что сильно отличается от нынешней страны с ее "откровенно нацистским" режимом. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

"Прежде всего, мы признали Украину на основании ее собственной Декларации о независимости и Конституции. В 1990 году была принята Декларация о независимости, в которой говорится о безъядерном, нейтральном, внеблоковом государстве, признающем права всех национальных меньшинств и так далее. И это затем было закреплено в конституции страны. Итак, мы признаем ту Украину, сильно отличающуюся от страны, которой сейчас управляет откровенно нацистский режим", - отметил он.

"И когда люди втягивают ее в НАТО и говорят, что она имеет право вступать в любые союзы, мы видим ситуацию иначе. Когда мы признаем страну, это основано на том, чем она является по ее собственному заявлению", - указал российский министр.