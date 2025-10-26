Лавров: Россия разделяет оценки Трампа по итогам саммита на Аляске

Президент США ранее подчеркивал, что вопросы украинского урегулирования решаемы

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Москва разделяет оценки президента США Дональда Трампа по итогам саммита на Аляске о том, что вопросы по теме украинского урегулирования решаемы. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

"Президент Дональд Трамп неоднократно положительно отзывался о встрече на Аляске, говоря, что это была очень хорошая встреча, она задала тон, создала фундамент. Он отметил, что осталось уточнить несколько деталей, но это можно сделать легко, - сказал министр. - Один вопрос, по его словам после встречи на Аляске, был особенно важным, однако, как он подчеркнул, этот вопрос вполне решаем. Мы с этим полностью согласны".

Глава МИД РФ напомнил, что в Анкоридже Трамп почти дословно сказал следующее: "У нас была чрезвычайно продуктивная встреча, мы по многим вопросам достигли согласия. Осталось лишь несколько, некоторые из них незначительны. Один, пожалуй, самый важный, но у нас есть очень хорошие шансы договориться". "Это была его публичная оценка на пресс-конференции в Анкоридже, которая полностью совпадает с нашей", - подчеркнул министр.

По словам Лаврова, "американская внешняя политика сегодня максимально прозрачна", поскольку президент США ежедневно объясняет, как он относится к тому или иному вопросу. Он указал, что российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, также совсем недавно комментировал состояние российско-американских отношений на данном этапе.

Саммит на военной базе близ Анкориджа, штат Аляска, прошел в середине августа. Общение лидеров РФ и США продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского президента по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три" - с участием помощников и глав дипломатических ведомств.

Ранее Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Позднее американский лидер пояснил, что встреча может пройти в ближайшие две недели.