Лавров: Россия готова двигаться в контактах с США в комфортном для них темпе

Глава МИД РФ отметил, что последний его разговор с главой Госдепартамента состоялся после разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Москва готова двигаться дальше в контактах с американской стороной в том темпе, который будет комфортен Вашингтону. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью венгерскому YouTube-каналу "Ультраханг".

"После разговора с [госсекретарем США] Марко Рубио о том, как двигаться дальше по итогам встречи на Аляске, он не упоминал о новых встречах или переговорах, и я сам этот вопрос не поднимал, поскольку инициатива исходила от США. Мы готовы двигаться дальше в том темпе, который для американцев будет комфортен", - сказал министр.

Лавров напомнил, что последний его разговор с главой Госдепартамента состоялся после разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 октября. "Провели предметный разговор, в ходе которого я подтвердил нашу полную приверженность тому, что обсуждалось на Аляске, и тем четким договоренностям, которых президенты тогда достигли", - пояснил глава МИД РФ.

Саммит на военной базе близ Анкориджа, штат Аляска, прошел в середине августа. Общение лидеров РФ и США продолжалось около трех часов, включая смену форматов: тет-а-тет в лимузине американского президента по дороге к основному месту переговоров и в узком составе "три на три" - с участием помощников и глав дипломатических ведомств.

Ранее Трамп после телефонного разговора с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Позднее американский лидер пояснил, что встреча может пройти в ближайшие две недели.