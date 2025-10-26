Лавров отправится в Минск для участия в конференции по евразийской безопасности

Рабочий визит министра иностранных дел России пройдет 27-28 октября

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск с рабочим визитом 27-28 октября для участия в Международной конференции по евразийской безопасности.

Как сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, глава МИД РФ выступит на пленарной сессии форума, уделив особое внимание реализации российской инициативы по формированию архитектуры евразийской безопасности, "а также вопросу разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке". "В своем выступлении министр иностранных дел России планирует изложить актуальные оценки военно-политической ситуации на пространстве Евразии", - отметила она.

Кроме этого, на полях мероприятия Лавров проведет переговоры с белорусским коллегой Максимом Рыженковым и представителями других государств. "В повестке дня этих встреч, конечно, обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, обмена мнениями по международным темам, которые представляют взаимный интерес", - пояснила Захарова.

Форум, созываемый по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко, проходит уже третий год подряд. "За это время конференция стала ведущей международной площадкой для серьезного обсуждения значимых для государств Евразии вопросов, связанных с различными аспектами безопасности. В нем принимают участие высокие должностные лица, руководство исполнительных структур действующих на континенте интеграционных объединений, таких как Союзное государство России и Белоруссии, ОДКБ, СНГ, ШОС, представители также академического, экспертного сообщества, конечно, средства массовой информации", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Коллапс евроатлантической модели

Опасным очагом нестабильности в Евразии остается Украина, и участники конференции не обойдут вниманием эту тему. Как ожидается, Лавров расскажет коллегам о текущей обстановке на земле, а также обозначит перспективы урегулирования конфликта.

Однако российская сторона раз за разом настойчиво призывает обратиться к первопричинам кризиса и учитывать весь геополитический контекст. В этом смысле корнем проблемы видится дискредитация, а затем и полное обрушение евроатлантической модели безопасности, которая работала исключительно в интересах экспансии НАТО. По словам президента РФ Владимира Путина, эта система безвозвратно уходит в прошлое, а на смену ей выстраивается альтернатива, которая "учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, была бы подлинно сбалансированной". "А значит, не допускала бы попыток одних государств обеспечить свою безопасность за счет безопасности других", - пояснил глава российского государства.

Выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре, Лавров отметил, что реставрации модели обеспечения безопасности с опорой на НАТО, ЕС и ОБСЕ после украинского конфликта не будет. "Россия с единомышленниками предлагает конструктивную альтернативу этому опасному курсу: строить в Евразии архитектуру равной и неделимой безопасности не для членов НАТО и их союзников, а для всех без исключения стран и объединений континента, - подчеркнул Лавров. - С этой целью Белоруссия и Россия как партнеры по Союзному государству предлагают разработать Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке".

Москва и Минск призывают действовать

Первая минская конференция "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире" прошла в белорусской столице 26-27 октября 2023 года. Тогда же впервые прозвучала идея создания Евразийской хартии.

В июне 2025 года главы МИД РФ и Белоруссии подписали совместное обращение к министрам иностранных дел государств Евразии по теме продвижения Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. По словам Лаврова, хартия является программным документом, который излагает различные параметры архитектуры безопасности в Евразии, обеспечивающей интересы всех стран, опираясь на принципы Устава ООН. Глава российской дипломатии пояснил, что Москва и Минск призвали начать работу уже непосредственно над текстом этого документа, обобщать конкретные пожелания и искать общий знаменатель. Можно ожидать, что на грядущей конференции по безопасности этот процесс получит развитие и дополнительный импульс.