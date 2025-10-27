Международный муниципальный форум БРИКС соберет участников из более чем 50 стран

Мероприятие пройдет с 29 по 31 октября в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Международный муниципальный форум БРИКС пройдет с 29 по 31 октября 2025 года в Санкт-Петербурге, около 5 тыс. участников из более чем 50 стран обсудят выработку решений в сфере устойчивого развития. Об этом сообщили ТАСС организаторы.

"Это ключевое событие для мэров, губернаторов, предпринимателей и международных экспертов, на котором будут представлены эффективные модели управления и запущены масштабные межмуниципальные проекты", - отмечается в сообщении. В 2025 году конференция впервые будет проводиться в синергии с международной форум-выставкой "Российский промышленник".

Деловая программа форума сфокусирована на 15 практико-ориентированных направлениях, среди которых, в частности, умные города и цифровизация, как технологии меняют городское управление, зеленая трансформация и устойчивое развитие, экологические инициативы и чистые технологии, муниципальные финансы и инвестиции, развитие туризма, спорта и культурного наследия. "Особое внимание уделено развитию бизнес-коммуникаций и укреплению межгосударственного муниципального взаимодействия через практики народной дипломатии", - сообщили организаторы.

Конференция является дорожной картой для конкретных действий, уникальной возможностью наладить долгосрочные партнерства и обменяться эффективными моделями развития городов и регионов.

Генеральный партнер форума - правительство Москвы. Мероприятия проходят при поддержке Совета Федерации, МИД России, правительства Санкт-Петербурга, Московской городской думы, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, Московской торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей и Фонда "Росконгресс". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.