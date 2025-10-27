Россия ратифицировала соглашение с Кувейтом о выдаче преступников

Договор также предусматривает несколько случаев, когда в запросе может быть отказано

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия ратифицировала межправительственное соглашение с Кувейтом о выдаче преступников. Президент РФ Владимир Путин своей подписью скрепил документ.

В рамках договоренностей Россия и Кувейт обязуются по запросу выдавать друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора. Соглашение также предусматривает несколько случаев, когда в запросе на выдачу преступника может быть отказано.

В частности, страна может отказать в выдаче, если преступник является ее гражданином, если на территории страны, которая получила запрос, преступник был осужден или оправдан по преступлению, с которым связана выдача, а также если есть достаточные основания полагать, что запрос о выдаче направлен с целью преследования или наказания лица по признаку расы, пола, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или в связи с политическими убеждениями.

Кроме того, в выдаче преступника может быть отказано, если получившая запрос страна посчитает, что выполнение просьбы нанесет ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам, а также если на территории отправившей запрос страны преступление, с которым связана выдача, наказывается смертной казнью.

Соглашение также определяет уполномоченные ведомства для его реализации: в России это генеральная прокуратура, в Кувейте - министерство юстиции. В случае изменения этих органов одна сторона должна без задержек уведомить об этом другую через дипломатические каналы. Непосредственное взаимодействие между Генпрокуратурой РФ и Минюстом Кувейта является основным форматом работы по данному соглашению.