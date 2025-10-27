Картаполов: Россия очень выборочно применяет свои вооружения

По словам главы комитета Госдумы по обороне, западные страны знают, что практически все российское оружие аналогов не имеет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия применяет свои вооружения очень выборочно, даже в зоне СВО. На это указал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"[Страны Запада] прекрасно знают, что у нас практически все оружие аналогов не имеет. Просто мы применяем его в соответствии с решением президента - очень выборочно, даже в зоне специальной военной операции", - сказал депутат журналистам.

Картаполов добавил, что при необходимости на месте Украины давно "была бы одна большая воронка, залитая водой".