Слуцкий: американские конгрессмены приедут в Россию для встречи с депутатами

Лидер ЛДПР отметил, что о конкретных деталях мероприятия говорить пока рано

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Американские конгрессмены обязательно приедут в Россию для встречи с депутатами Госдумы, но о конкретных деталях мероприятия говорить пока рано. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Обязательно приедут, но конкретику говорить пока рано, - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос о том, приедут ли конгрессмены для встречи с депутатами в РФ. - На днях, как буду знать, все скажу".