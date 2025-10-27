Слуцкий: американские конгрессмены приедут в Россию для встречи с депутатами
13:20
обновлено 13:26
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Американские конгрессмены обязательно приедут в Россию для встречи с депутатами Госдумы, но о конкретных деталях мероприятия говорить пока рано. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Обязательно приедут, но конкретику говорить пока рано, - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос о том, приедут ли конгрессмены для встречи с депутатами в РФ. - На днях, как буду знать, все скажу".