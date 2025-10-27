Эксперт Войтоловский указал на готовность США к диалогу с Россией и Белоруссией

Однако сложности в отношениях Вашингтона с Москвой и Минском есть, отметил директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа продолжает демонстрировать готовность к диалогу с Россией и Белоруссией, несмотря на сохраняющиеся сложности в отношениях с Москвой и Минском. Такое мнение выразил журналистам директор Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Российской академии наук Федор Войтоловский.

Он напомнил, что ранее США и Евросоюз провозглашали своей целью нанести России стратегическое поражение, не исключали возможность начать расшатывать обстановку в Белоруссии.

"Сейчас мы видим, что взгляд из Вашингтона стал несколько отличаться от взгляда из многих европейских столиц, [в частности], Лондона, Парижа, Берлина. И администрация Трампа при сохраняющейся напряженности в российско-американских отношениях, весьма непростых белорусско-американских отношениях, демонстрирует готовность к диалогу, если не к сотрудничеству, то хотя бы к обсуждению того конфликта, который сейчас по-прежнему продолжается [на Украине] и к поиску политико-дипломатических способов его урегулирования. Это принципиальное отличие ситуации", - сказал аналитик на полях международной конференции "Евразийское пространство развития в архитектуре многополярности".

По его мнению, необходимо думать о том, какова будет обстановка в мире после урегулирования ситуации на Украине.

"Что будет на следующем этапе развития ситуации в Европе, в большой Евразии, как нам строить систему отношений со странами Евросоюза, НАТО, в том числе с Соединенными Штатами, какова будет эта система координат. Будет ли это новая Берлинская стена, которую на этот раз выстраивают в Европе против Беларуси и России, или это будет все-таки новый формат взаимодействия, поиск компромиссов, поиск некоего баланса интересов и сил, позволяющий осуществлять мирное сосуществование и выходить на некоторые возможности для диалога и даже сотрудничества в перспективе", - отметил специалист. Эксперт обратил внимание, что эти вопросы по-прежнему открытые, и, к сожалению, решаются не только в Москве и в Минске, но "и на той стороне". В то же время, Россия и Белоруссия демонстрируют готовность к диалогу, добавил Войтоловский.