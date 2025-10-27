Фурсенко: "Сочинский диалог" работает над сохранением связей между РФ и Западом

Помощник президента России отметил, что форум делает это даже в условиях нарастающей геополитической турбулентности

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко © Сергей Савостьянов/ ТАСС

ВЕНА, 27 октября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. "Сочинский диалог" даже в условиях геополитической напряженности делает все для сохранения культурных связей между РФ и Западом. Об этом заявил помощник президента РФ и сопредседатель российско-австрийского Форума общественности "Сочинский диалог" Андрей Фурсенко.

"Российско-австрийский Форум общественности "Сочинский диалог", от лица которого я к вам обращаюсь, даже в условиях нарастающей геополитической турбулентности, делает все возможное для сохранения культурных связей между Россией и Западом. Настоящая выставка продолжает славную традицию налаживания взаимопонимания и укрепления связей между народами (России и Австрии - прим. ТАСС)", - отметил он в приветственном слове по случаю открытия на площадке венского театра "Пигмалион" выставки "Мистерия-буфф Аристарха Лентулова", его обращение зачитала заместитель директора форума Дарья Козлова.