Фурсенко: культура помогает поддерживать отношения России и Австрии

Помощник президента РФ отметил, что она служит "мостом взаимопонимания и доверия между двумя странам"

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко © Михаил Метцель/ ТАСС

ВЕНА, 27 октября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Россия и Австрия имеют общие ценности и наследие, культурная дипломатия помогает поддерживать диалог вопреки политическим разногласиям. Такое мнение выразил помощник президента РФ и сопредседатель российско-австрийского Форума общественности "Сочинский диалог" Андрей Фурсенко.

"Культурная дипломатия между Россией и Австрией играет особенно важную роль в современном мире, служа мостом взаимопонимания и доверия между двумя странами. Несмотря на политические разногласия, культурные связи позволяют поддерживать диалог и укреплять гуманитарные отношения, основанные на общих ценностях и богатом историческом наследии", - отметил он в приветственном слове по случаю открытия на площадке венского театра "Пигмалион" выставки "Мистерия-буфф Аристарха Лентулова", его обращение зачитала заместитель директора форума Дарья Козлова.