Шойгу: секретари совбезов стран СНГ обсудят защиту от внешних и внутренних угроз

Встреча пройдет на международном фестивале "Народы России и СНГ"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Секретари советов безопасности стран СНГ обсудят решения по защите от внешних и внутренних угроз на ноябрьской встрече в Москве, сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу в статье для aif.ru.

Шойгу отметил, что с 31 октября по 5 ноября пройдет международный фестиваль "Народы России и СНГ". По его словам, "итоги фестиваля будут подведены на XIII встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ". "Это по-настоящему уникальный формат доверительного общения, позволяющий не только открыто и конструктивно обсуждать самые сложные вопросы повестки дня в сфере обеспечения безопасности, но и совместно на прочном фундаменте общих традиционных ценностей вырабатывать решения по защите наших стран и народов от внешних и внутренних угроз", - написал секретарь СБ РФ.

Сам фестиваль Шойгу назвал "одним из важных мероприятий, направленных на укрепление и гармонизацию межнациональных отношений и общегражданского единства, сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, продвижение традиций, истории и обычаев народов России и стран постсоветского пространства". Он обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин поддержал совместную инициативу Совета безопасности, МИД России и ФАДН России об организации и проведении фестиваля.

Секретарь СБ обратил внимание на то, что "фестиваль объединит многочисленных гостей из разных регионов нашей страны и государств - участников СНГ". Шойгу считает глубоко символичным, что фестиваль начнется в преддверии Дня народного единства, "который олицетворяет силу народной сплоченности и преемственности поколений".

Программа фестиваля

По словам секретаря СБ, откроет фестиваль ежегодный Всероссийский форум "Народы России", который "уже является традиционной площадкой для всестороннего обсуждения вопросов реализации государственной национальной политики и повышения ее эффективности". "Авторитетный состав участников и насыщенная повестка позволят на высоком уровне рассмотреть актуальные вопросы, подвести итоги совместной работы, обменяться лучшими практиками и планами на будущее", - рассчитывает Шойгу.

Он отметил, что во время фестиваля будет проведен Кинофорум с участием кинематографистов, режиссеров, сценаристов из России и СНГ. "Кинофорум выполняет высокую благородную миссию - служит сбережению общей исторической памяти, непреходящих духовно-нравственных идеалов и ценностей народов наших стран, содействует развитию международных гуманитарных связей, укреплению профессиональных и дружеских контактов", - уверен Шойгу.

Секретарь Совбеза РФ заверил, что просветительская программа фестиваля будет ориентирована "на подрастающее поколение и молодежь, которые все больше и больше сегодня проникаются идеями патриотизма и гражданственности, ответственности за судьбу Родины, испытывают чувство гордости за свершения предков".

Шойгу сообщил, что во время всероссийской акции "Современная музыкальная карта России" "прозвучат лучшие сочинения, представляющие каждый федеральный округ и города федерального значения, с использованием характерной идентичности и исполнительской стилистики, отражающих дух, символизм и историю регионов", а "фотовыставки познакомят с уникальным географическим многообразием страны, этнографической и культурной самобытностью народов России".

По словам Шойгу, в дни фестиваля Всероссийским обществом "Знание" с привлечением лидеров общественного мнения будет организовано более 300 лекций на тему "Сила единства: как многообразие народов России формирует крепкое общество". "Будет подробно рассмотрено, как каждый регион страны сохраняет свои уникальные традиции, язык и культуру, при этом оставаясь неотъемлемой частью Российской Федерации", - рассказал секретарь СБ.