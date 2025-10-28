На Камчатке утвердили членов нового состава правительства края

Кандидатов на посты представил депутатам глава региона Владимир Солодов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 октября. /ТАСС/. Назначение членов нового состава правительства Камчатского края утвердили депутаты камчатского парламента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона.

"Решением 52-й сессии согласовано назначение Юлии Морозовой на должность председателя Правительства Камчатского края, Оксаны Герасимовой - на должность вице-губернатора Камчатского края, Евгении Поздняковой и Николая Киселева - на должности заместителя председателей Правительства Камчатского края, Сергея Меркулова - на должность руководителя Администрации губернатора Камчатского края", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кандидатов на посты представил депутатам глава региона Владимир Солодов. Он дал характеристику каждому кандидату, а также поблагодарил предыдущий состав правительства за работу. Губернатор отметил, что все кандидаты - камчатцы, зарекомендовавшие себя как профессионалы высокого класса.

"Все кандидатуры поддержаны большинством депутатов. Хочу сказать, что, согласовав назначения на должности в правительство региона, мы, депутаты, разделяем ответственность, поэтому я призываю усилить наше взаимодействие, ибо от этого зависят результаты работы на благо края", - подчеркнула председатель законодательного собрания региона Ирина Унтилова.