Пушков: Польша, натравливая ЕС и НАТО на Россию, сама станет жертвой конфликта

Враждебность уже приводила Польшу к трагедиям, отметил сенатор

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлениями в отношении РФ и попытками втянуть ЕС и НАТО в противостояние с ней ставит свою страну под угрозу, Польша может стать жертвой возможного конфликта. Такое мнение выразил сенатор РФ Алексей Пушков.

По его словам, премьер Польши Дональд Туск отметился очередным провокационным заявлением в адрес России. "Туск, постоянно пытающийся втравить другие страны ЕС и НАТО в войну с Россией, похоже, не понимает, что неизбежной жертвой такой войны, случись она, станет сама Польша", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, крайняя враждебность Польши к России уже приводила польскую нацию к трагедиям. Как отметил сенатор, сейчас Варшава надеется на "американский зонтик".

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что Украина имеет право на атаку российских объектов в Европе, о чем этом говорит решение польского суда, блокирующее запрос Германии об экстрадиции одного из подозреваемых в диверсии на газопроводах "Северный поток".