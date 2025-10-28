Посол РФ: Россия поддержит Иран в поиске решений по ядерной программе

Москва и Тегеран по этому вопросу находятся в постоянном контакте, подчеркнул Алексей Дедов

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 28 октября. /ТАСС/. Россия оказывает и будет оказывать поддержку Ирану в поиске решений для урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в исламской республике Алексей Дедов.

"Россия и Иран находятся в постоянном контакте в рамках урегулирования сложившейся по вине западных стран ситуации вокруг ИЯП (иранской ядерной программы - прим. ТАСС). Мы оказываем и будем оказывать Тегерану всестороннюю поддержку в поиске долгосрочного политико-дипломатического решения текущего кризиса", - подчеркнул он. По словам главы российской дипмиссии, между Россией и Ираном продолжаются консультации на различных уровнях, "делается все возможное для поиска эффективного дипломатического решения".

Как отметил Дедов, российская сторона считает предпринятые европейцами и поддержанные Вашингтоном шаги по восстановлению санкций СБ ООН несостоятельными в правовом и процедурном плане. "Соответственно, они [попытки оказать на Иран давление] не накладывают никаких юридических обязательств на добросовестных участников международного сообщества", - подчеркнул посол.

26 сентября СБ ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на шесть месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе. 28 сентября санкции ООН в отношении Ирана вступили в силу.