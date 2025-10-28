Эксперт Куклин отметил усиление позиции Малайзии в АСЕАН

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Малайзия смогла значительно усилить свою роль внутри Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за время председательства в 2025 году. Такое мнение ТАСС высказал доцент кафедры востоковедения и эксперт Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Никита Куклин.

"Малайзии в значительной степени удалось реализовать свои планы на председательство в АСЕАН в этом году, так как страна продемонстрировала высокий уровень лидерства по ключевым вопросам региональной повестки и заняла активную позицию в глобальных делах", - заявил эксперт.

Он отметил, что премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим "посетил множество стран мира, включая Россию, стремясь выслушать все позиции и представить видение ассоциации по региональным и глобальным проблемам". По словам эксперта, Малайзии удалось проявить себя в качестве лидера в урегулировании пограничных конфликтов между Таиландом и Камбоджей. Достижением Куала-Лумпура стало подписание соглашения между Бангкоком и Пномпенем, которое завершило череду столкновений, разгоревшихся в конце мая 2025 года. Куклин также отметил последовательность действий Куала-Лумпура в отношении палестино-израильского конфликта.

АСЕАН была основана в 1967 году и на сегодняшний день после присоединения к ассоциации Восточного Тимора объединяет 11 стран Юго-Восточной Азии - Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Первый саммит ассоциации прошел в 1976 году. С начала 2025 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли от Лаоса к Малайзии.