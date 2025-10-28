Эксперт Куклин: желание Трампа вовлечься в процессы ЮВА вызвало критику в АСЕАН

Президент США стремится присоединиться к мирному урегулированию по Таиланду и Камбодже в обмен на снижение тарифов, "выгодные сделки" и повышение статусности саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Желание президента США Дональда Трампа активно вовлечься в процессы Юго-Восточной Азии (ЮВА) и присоединиться к мирному урегулированию по Таиланду и Камбодже вызвало неоднозначную реакцию в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Такое мнение ТАСС высказал доцент кафедры востоковедения и эксперт Центра АСЕАН при МГИМО МИД России Никита Куклин.

"Стремление Дональда Трампа присоединиться к мирному урегулированию по Таиланду и Камбодже в обмен на снижение тарифов, "выгодные сделки" и повышение статусности саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре в связи с присутствием на нем лидера великой державы привело к неоднозначной реакции стран АСЕАН. С одной стороны, [премьер Малайзии] Анвар Ибрагим сдержал свое обещание и Трамп на саммит прилетел, с другой, попытка Белого Дома (даже с точки зрения декораций церемонии) показать Трампа как ключевого переговорщика на фоне действительно весомого вклада Малайзии и личных усилий лидеров Таиланда и Камбоджи подверглась негласной критике", - сказал Куклин. В то же время эксперт подчеркивает, что угрозы Трампа повысить тарифы и прекратить переговоры с конфликтующими сторонами возымели действие на уязвимые экономики Таиланда и Камбоджи, так как в регионе еще свежа память об апрельском тарифном шоке и последующих довольно жестких и напряженных переговорах.

Однако Куклин отметил, что отношения лидеров Индонезии и Малайзии с Трампом были разные. "Президент Индонезии Прабово Субианто, ранее лично приглашенный Трампом на закрытое обсуждение по Газе в Нью-Йорке и затем на саммит по Палестине в Шарм-эш-Шейхе отметил личные заслуги американского президента в укреплении мира на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Отношения же Анвара Ибрагима и Трампа не были столь дружественными, так как последовательная критика Израиля со стороны премьера смутила американского лидера", - подчеркнул эксперт. В то же время Куклин обратил внимание на то, что индонезийский лидер выразил признательность американской стороне, но "обозначил озабоченность растущей секьюритизацией региона, противостоянием США и КНР, а также поддержал успехи АСЕАН по расширению и самостоятельному урегулированию внутренних конфликтов".

Пограничный конфликт между Таиландом и Камбоджей переходил в фазу интенсивных боестолкновений с применением тяжелых вооружений, артиллерии и авиации в период с 24 по 29 июля и закончился прекращением огня при посредничестве США, Китая и Малайзии, являющейся в 2025 году страной - председателем АСЕАН.