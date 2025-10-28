В Коми исключат ситуацию, когда министр курирует несколько отраслей

Инициатива направлена на повышение качества управления и эффективности работы власти

СЫКТЫВКАР, 28 октября. /ТАСС/. Структура правительства Республики Коми существенно изменена после избрания нового главы региона Ростислава Гольдштейна, созданы новые министерства для повышения качества управления и эффективности работы. При этом исключена ситуация, когда министр курирует несколько сфер, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В каждой отрасли нужно наводить порядок. И делать это должен отдельный руководитель с четко определенной зоной ответственности. У республики амбициозные планы, есть четкие показатели, которых нужно достичь. Для этого каждая отрасль должна работать как часы. А значит, нужен руководитель, который отвечает только за нее и не отвлекается на другие направления. Это позволяет глубже погружаться в проблемы отрасли и быстрее принимать решения", - говорится в сообщении.

Цель реорганизации правительства Коми - повысить качество управления и эффективность работы власти. Согласно новому указу "О системе и структуре органов исполнительной власти Республики Коми" ряд органов исполнительной власти будет переименован, другие - реорганизованы путем разделения по отраслевому признаку.

Сейчас в структуре органов власти есть министерства, объединяющие несколько направлений. Например, в Минэкономразвития Коми входят направления промышленности, транспорта, туризма, проектный офис. Теперь это будут отдельные органы власти с четко обозначенными полномочиями, добавили в правительстве региона.

Так, согласно указу, с 1 января 2026 года администрация главы Коми будет именоваться администрацией главы и правительства республики. Комитеты по молодежной политике, по тарифам, по имущественным и земельным отношениям, по закупкам преобразованы в соответствующие министерства. Комитет гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций будет реорганизован в Службу ГО и ЧС региона.

Из Минэкономразвития будут выделены и созданы отдельные министерства - туризма, транспорта, а также отдельное Агентство проектного управления, в котором будет сосредоточена вся проектная деятельность. Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка будет переименовано в министерство сельского хозяйства и торговли, при этом из него будет выделена самостоятельная служба ветеринарии. Министерству транспорта передаются все полномочия в сфере транспорта, строительства и содержания дорог, которые ранее были в ведении Минэкономразвития и Минстроя и ЖКХ.