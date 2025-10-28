Фракция СРЗП в Думе сменила название на "Справедливая Россия"

Партии 28 октября исполнилось 19 лет

Редакция сайта ТАСС

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" вслед за изменением названия партии сменили название фракции на "Справедливая Россия". Об этом сообщил руководитель фракции Сергей Миронов.

"Сегодня и депутаты фракции приняли решение об изменении названия фракции. Фракция "Справедливая Россия" в Государственной думе продолжит бороться за права своих избирателей, защищать от несправедливости", - сказал Миронов журналистам.

Он напомнил, что 28 октября партии "Справедливая Россия" исполнилось 19 лет.

Ранее на XV съезде партия вернула свое прежнее название, которая носила до 2021 года. Партия была образована в 2006 году как партия "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь". С 2009 года носила наименование "Справедливая Россия". С 2021 года - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" ("Справедливая Россия - За правду", СРЗП).