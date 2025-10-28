Лавров: расширение НАТО "не прекращается ни на минуту" вопреки обязательствам

Это делается вопреки взятым в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на высшем уровне обязательствам не укреплять собственную безопасность за чужой счет

Редакция сайта ТАСС

© Белтелерадиокомпания/ ТАСС/ Ruptly

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Расширение Североатлантического альянса "не прекращается ни на минуту" вопреки всем заверениям, которые давались блоком еще в советские времена. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

Читайте также

Принципы саммита на Аляске и угроза от НАТО. Заявления Лаврова

"Расширение НАТО не прекращается ни на минуту, вопреки данным еще советским руководителям заверениям не продвигаться ни на дюйм на восток. Причем это делается вопреки взятым в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на высшем уровне обязательствам не укреплять собственную безопасность за чужой счет и не стремиться к региональному, да и естественно, глобальному доминированию", - отметил министр.

Как подчеркнул Лавров, в России видят, что страны НАТО, Евросоюза в подавляющем большинстве отказываются признать объективный факт завершения доминирования Запада и наступления новой исторической эпохи. "И в этом их принципиальное отличие от России, наших партнеров по СНГ, Китая, Индии, Ирана, КНДР и всех тех государств Евразии, которые убеждены, что залогом стабильности и благополучия нашего континента является неукоснительное соблюдение принципа суверенного равенства и неделимости безопасности всех, а не только отдельных избранных, считающих себя выше закона и вне морали. Не вина России и наших союзников, что за последние годы были подорваны, а затем и похоронены международные договоренности в сфере контроля над вооружением", - резюмировал глава российского дипведомства.