Лавров: Запад не скрывает приготовление к новой большой европейской войне

Глава МИД РФ добавил, что страны Запада осуществляют коалиционное строительство с этой целью

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Западные страны не скрывают приготовления новой большой войны на Европейском континенте. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

"Они не скрывают и те приготовления, которые ведут к западу от Союзного государства России и Белоруссии, новой большой европейской войны", - сказал министр.

Лавров добавил, что страны Запада осуществляют коалиционное строительство с этой целью.

По его словам, в июле, например, "Франция и Англия условились о координации между их ядерными силами, создали некую Антанту для разработки ракетных систем". "Немцы подписали с британцами соглашение, по сути, о военном сотрудничестве, - продолжил глава МИД РФ. - А теперь, буквально на днях, из Лондона стали раздаваться голоса о придании этому военному сотрудничеству англо-германскому еще и ядерного измерения".

Глава российской дипломатии подчеркнул, что набирает обороты милитаризация стран Европы, наращивается финансирование военно-промышленного комплекса, проводятся масштабные учения, совершенствуется логистика для переброски войск на восточный фронт.