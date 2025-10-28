Лавров: РФ тревожат планы активизации деятельности НАТО в Арктике

Глава МИД России отметил, что Москва хотела бы видеть Арктику территорией мира и сотрудничества

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Россию беспокоят планы активизации деятельности Североатлантического альянса в Арктике, которую Москва хотела бы видеть территорией мира и сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

"Не могут не вызывать беспокойства планы активизации деятельности НАТО в Арктике, которую мы, как я убежден, большинство здравомыслящих стран, хотели бы видеть территорией мира и сотрудничества", - сказал он.

Министр напомнил, что именно об этом договаривались в свое время в рамках Арктического совета. Однако с тех пор Запад пытается изолировать Россию и от этой структуры, добавил Лавров.