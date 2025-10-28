Матвиенко назвала признак сильной страны в эпоху перемен

По словам председателя Совета Федерации, самодостаточное государство уважает и сохраняет духовно-нравственные ценности

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Признаком сильного, самодостаточного, суверенного государства в эпоху перемен являются уважение и сохранение духовно-нравственных ценностей, культур и традиций разных народов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на международном форуме "Женщины за сохранение традиций".

"Форум проходит в такое особое время. Сегодня и Россия, и весь мир переживают такую глубинную, всестороннюю трансформацию. <…> И в эту "эпоху перемен" важнейшим признаком сильного, самодостаточного, по-настоящему суверенного государства остается уважение, сохранение духовно-нравственных ценностей , культур и традиций разных народов", - сказала она.

Форум проходит 28-29 октября в Петровском путевом дворце, его организатором выступает Совет Евразийского женского форума и Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации.

На форуме обсуждаются, в частности, темы формирования экосистемы традиционных ценностей в повседневной и профессиональной деятельности женщин, а также в публичном общественном пространстве как основы благополучия и развития межгосударственного сотрудничества.