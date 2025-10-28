Лавров: у России нет намерения нападать на какую-либо страну НАТО

Москва готова закрепить это в гарантиях безопасности, подчеркнул глава МИД

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Россия не намерена нападать на какую-либо из стран НАТО и Европейского союза (ЕС), Москва готова закрепить это в гарантиях безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

"Мы, кстати, неоднократно говорили, что у нас нет и не было намерений нападать на какую-либо страну из нынешних членов НАТО и Евросоюза, - подчеркнул глава российской дипломатии. - Мы готовы закрепить данную позицию в будущих гарантиях безопасности для этой части Евразии".

"От рассмотрения этих будущих гарантий на подлинно-коллективной основе лидеры Евросоюза уходят, гордо заявляя, что после украинского кризиса должны существовать гарантии безопасности не с участием России, а против России. Вот образец мышления", - указал Лавров.