Лавров: угроза от НАТО исходит повсюду, в том числе в АТР

Альянс стремится застолбить себе место на Тихом океане, заявил министр иностранных дел России

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Угроза от НАТО исходит в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), где альянс пытается "застолбить себе место". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

"НАТО стремится застолбить себе место на Тихом океане, подрывая сами основы региональной архитектуры безопасности, которая в течение десятилетий выстраивалась вокруг центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии - АСЕАН", - отметил он.

Как подчеркнул Лавров, делается это с очевидной целью сдерживания Китая, изоляции России и конфронтации с КНДР.