ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Взрыв в Копейске
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Лавров: угроза от НАТО исходит повсюду, в том числе в АТР

Альянс стремится застолбить себе место на Тихом океане, заявил министр иностранных дел России
Редакция сайта ТАСС
09:08
обновлено 09:28
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Угроза от НАТО исходит в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), где альянс пытается "застолбить себе место". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

"НАТО стремится застолбить себе место на Тихом океане, подрывая сами основы региональной архитектуры безопасности, которая в течение десятилетий выстраивалась вокруг центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии - АСЕАН", - отметил он.

Как подчеркнул Лавров, делается это с очевидной целью сдерживания Китая, изоляции России и конфронтации с КНДР. 

Лавров, Сергей ВикторовичРоссия