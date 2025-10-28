Лавров: Россия выступает против превращения Евразии в вотчину НАТО

НАТО повсюду пытаются закрепиться и оказывают влияние, подчеркнул глава МИД

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Россия не может согласиться с тем, что НАТО хочет превратить Евразию в свою вотчину. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

"НАТО не обделяет своим вниманием и другие регионы Евразии: Ближний Восток, Южный Кавказ, Центральная Азия, Южная Азия. Причем с этими субрегионами работают индивидуально, а не в контексте озабоченности общеевразийскими интересами. Повсюду пытаются закрепиться и оказывают влияние на эти процессы, влияние это в силу агрессивной политики альянса в большинстве случаев крайне негативное, - сказал министр. - Возникает резонный вопрос, если общая тенденция такова, то хотим ли мы, чтобы весь наш огромный прекрасный континент был превращен в вотчину НАТО? Мы с этим согласиться не можем".