Лавров: перспектив осмысленного диалога с элитами стран ЕС не просматривается

Нынешние элиты Евросоюза и НАТО взяли курс на изоляцию любого, кто хочет проводить самостоятельную политику, отметил глава МИД

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Нынешние элиты Евросоюза (ЕС) и НАТО взяли курс на изоляцию тех, кто хочет проводить самостоятельную политику, в результате перспективы осмысленного диалога с ними не просматриваются. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

"Нынешние элиты Евросоюза и НАТО взяли курс на изоляцию любого, кто хочет проводить самостоятельную политику, основанную на национальных интересах и здравом смысле. И, как следствие, перспективы осмысленного диалога с большинством из этих элит в Европе не просматриваются", - констатировал он.

Лавров подчеркнул, что бюрократии в Брюсселе необходимо отказаться от "высокомерных претензий на исключительность, от враждебного курса по отношению ко многим другим евразийским государствам, включая Россию и Белоруссии". Россия в свою очередь, указал глава МИД, открыта к предметным дискуссиям для рассмотрения всех конструктивных инициатив и предложений по дальнейшему укреплению евразийства при максимально эффективном использовании сравнительных преимуществ континента.