Перспективы возобновления переговоров по Украине и слова Туска. Темы брифинга Пескова

Перспективы возобновления переговоров по Украине, заявления премьер-министра Польши Дональда Туска о праве Киева атаковать российские объекты в Европе, а также милитаристская истерика стран ЕС стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

О графике президента

Президент России Владимир Путин встретится в Кремле с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.

У главы государства запланированы рутинные встречи, а в графике отсутствуют публичные мероприятия.

Российский лидер также проведет несколько селекторных звонков, где на линию могут присоединиться министры и вице-премьеры для обсуждения профильных вопросов.

О перспективах возобновления переговоров по Украине

Россия не может оценивать перспективы возобновления переговоров по Украине: "Как мы уже неоднократно говорили, возникшая пауза вызвана нежеланием киевского режима продолжать этот переговорный процесс и нежеланием киевского режима отвечать на те вопросы, которые нами были заданы, на проекты тех документов, которые нами были представлены, и на предложения о дальнейшей работе в составе различных групп".

О заявлениях Туска

Заявления Туска, что Украина будто бы имеет право на удары по объектам российской инфраструктуры как на всей европейской территории страны, так и в целом в Европе, представляют собой оправдание террористических актов.

Руководство стран Европы должно задуматься, зачем ЕС такой тесный союз с Польшей, оправдывающей террористические акты в отношении России: "Почему-то европейцы абстрагируются от этих слов".

О поддержке Украины со стороны ЕС

Европе, взявшей "на поруки" киевский режим, явно еще долго и много придется раскошеливаться: "Здесь европейцам нужно будет приготовиться к тому, что, если они будут так же, как сейчас, продолжать [действовать] в отношениях с киевским режимом, им придется раскошеливаться все дольше и все больше".

О заявлениях президента Литвы

Кремль ознакомился с заявлениями президента Литвы Гитанаса Науседы относительно желания Вильнюса остановить сообщение между Калининградом и остальной частью России: "Конечно же, мы будем обеспечивать бесперебойные коммуникации с Калининградом - с неотъемлемой частью Российской Федерации".

Об интересе к российским энергоносителям

Предложение России по энергоносителям весьма конкурентоспособно, этим объясняется интерес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к российской нефти: "В целом Орбан отстаивает интересы своей страны. Любая страна заинтересована в том, чтобы покупать такие стратегические товары, как энергоресурсы, лучшего качества, в больших объемах и по меньшей цене. В этом плане российские энергоносители весьма и весьма конкурентоспособны на международных рынках".

Россия предлагает высококачественные энергоносители по привлекательной цене, но Индии и КНР самим решать, покупать их у нее или нет: "Мы предлагаем свой товар. Товар этот имеет стратегическое значение для многих стран. Он конкурентоспособен, он привлекателен. А дальше уже странам самим решать, насколько он привлекателен и насколько другие предлагаемые альтернативы могут конкурировать с нашим товаром".

О данных СВР

Данные Службы внешней разведки (СВР) России о вводе на Украину французских военных тревожные: "Хотя, с другой стороны, наши военные зарубежную речь, иностранные языки в рациях слушают постоянно на линии боевого соприкосновения".

Иностранные военные есть в зоне спецоперации, российские бойцы их уничтожают: "Наши военные продолжают выполнять свою работу".

О встрече Путина с главой МИД КНДР

Путин и глава МИД КНДР Цой Сон Хи обсуждали вопросы, "связанные с планами по дальнейшему развитию и укреплению нашей дружбы, нашего партнерства, нашего союзничества".

Кремль не стал уточнять, обсуждались ли в ходе встречи перспективы визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию: "Пока нам нечего сообщить по этой теме".

О ситуации в Европе