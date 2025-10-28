Госсекретарь СГ предложил прекратить использование доллара и евро

По словам Сергея Глазьева, торговля в национальных валютах ведется достаточно хорошо

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев предложил отказаться от использования западных валют в пользу национальных.

"Первое, что мы должны были бы сделать, - это прекратить хождение доллара, евро и фунта в наших экономиках, прекратить их котировать, прекратить их использовать", - сказал он на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По его словам, торговля в национальных валютах ведется достаточно хорошо.