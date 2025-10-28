Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований

Стороны также подписали план межмидовских консультаций на 2025-2027 годы

Министр иностранных дел Мьянмы Тан Свей и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © Александр Щербак/ ТАСС

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и Мьянмы Сергей Лавров и Тан Све на полях Международной конференции по евразийской безопасности в Минске подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров и министр иностранных дел Республики Союз Мьянма Тан Све подписывают соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Союз Мьянма о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Мьянмы", - сообщили в ходе церемонии подписания.

Кроме того, стороны также подписали план межмидовских консультаций на 2025-2027 годы.

III Минская международная конференция по евразийской безопасности открылась во вторник в белорусской столице. По данным МИД Белоруссии, в работе форума участвуют делегации более 40 государств и 7 международных структур. Среди приглашенных на конференцию - главы внешнеполитических ведомств РФ Сергей Лавров, Венгрии Петер Сийярто, КНДР Цой Сон Хи и Мьянмы Тан Све, заместитель секретаря Совета безопасности России Алексей Шевцов, специальный представитель Китая по делам Евразии Сунь Линьцзян, генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов, генсек Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев, генсек Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрат Сарыбай, государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев и другие.