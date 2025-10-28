Сийярто подтвердил готовность Будапешта организовать встречу РФ и США

Глава МИД Венгрии сообщил об этом на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто © Владислав Ногай/ ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подтвердил главе МИД России Сергею Лаврову готовность Будапешта принять российско-американские переговоры. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Венгерские партнеры подтвердили готовность предоставить площадку для российско-американских контактов", - сообщили в министерстве.

Как добавили в МИД РФ, стороны обсудили практические вопросы двустороннего взаимодействия, включая энергетический сектор."Продолжен обмен мнениями по актуальным международным проблемам. При обсуждении украинской проблематики подчеркнута важность соблюдения прав нацменьшинств, включая языковые и религиозные права, систематически ущемляемые киевским режимом", - отметили в дипведомстве.

16 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам телефонного разговора условились о встрече в Будапеште и начале подготовки к ней. 20 октября Лавров по телефону обсудил с американским госсекретарем Марко Рубио возможные конкретные шаги для реализации пониманий, достигнутых в ходе контактов лидеров. Позднее телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме выступил с утверждением, что встречу Лаврова и Рубио отложили на неопределенный срок. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию со слухами о встрече инфобалаганом. В Кремле указали, что саммит требует серьезной подготовки, поэтому точных его сроков обозначено не было.

Как заявил Трамп, комментируя ситуацию вокруг саммита, решение о том, состоится ли встреча, может последовать в течение пары дней. При этом венгерские власти подчеркнули, что продолжают подготовку к саммиту в Будапеште, и выразили надежду, что он состоится. 22 октября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа продолжается.