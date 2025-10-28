Лавров: многие жители Евразии понимают важность устранения преград для развития

Глава МИД России отметил, что проходящая в Минске конференция уверенно движется к тому, чтобы стать перспективной дискуссионной, экспертной площадкой

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Все больше граждан стран Евразийского континента понимают важность и необходимость устранять искусственно создаваемые препятствия на пути устойчивого и эффективного развития Евразии. Такую тенденцию отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, подводя итоги пленарного заседания высокого уровня третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности, которая, по словам главы МИД РФ, активно способствует данному подходу.

Министр отметил, что проходящая в Минске конференция сегодня уверенно движется к тому, чтобы стать "перспективной дискуссионной, экспертной площадкой, площадкой, где вырабатываются конкретные рекомендации".

"И сочетание делегатов от правительств, и участие экспертов, политологов, общественных деятелей - я считаю, это очень важный элемент этого мероприятия, который позволяет учитывать, впитывать идеи, которые в гражданском обществе возникают и которые действительно волнуют людей, - подчеркнул Лавров, - потому что все больше и больше граждан стран Евразийского континента понимают необходимость устранять препятствия, которые искусственно создаются на пути устойчивого, самостоятельного, эффективного развития экономик, социальной сферы, логистической инфраструктуры этого крупнейшего и богатейшего континента".

Так, напомнил глава российской дипломатии, в конференции в числе прочих принимают участие министры иностранных дел Венгрии, Мьянмы, КНДР, спецпредставитель КНР по делам Евразии, высокие представители из Индии, Ирана, ОАЭ, Камбоджи, а также генеральные секретари ШОС, ОДКБ и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. "Это все интеграционные структуры, которые должны в перспективе через естественный процесс установления связи между собой, налаживания совместных проектов стать частью вот этой самой евразийской архитектуры, которая должна иметь и экономический фундамент, и логистическую составляющую, что будет служить прочной основой для выстраивания архитектуры уже непосредственно безопасности", - заключил Лавров.