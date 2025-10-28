Володин призвал депутатов поблагодарить разработчиков "Буревестника"

Председатель Госдумы отметил, что "Буревестник" - ответ тем, кто пытается посягать на суверенитет и свободу РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил депутатам поблагодарить разработчиков ракеты "Буревестник". Об этом сообщила пресс-служба палаты парламента.

"Есть предложение поблагодарить разработчиков, инженеров, ученых, всех, кто участвовал в создании самого современного оружия, которому нет равных в мире, - ракеты "Буревестник". Поздравить нашего президента, он верил и сделал все для того, чтобы оно показало свою эффективность", - сказал Володин, его слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что "Буревестник" - ответ тем, кто пытается посягать на суверенитет и свободу РФ. "Это оружие является гарантом в целом мире права на справедливость, многополярность", - добавил председатель Госдумы.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему Владимиру Путину 26 октября сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что, по словам начальника Генштаба, не является пределом. Он подчеркнул, что во время полета "Буревестника" были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".