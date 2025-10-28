Лавров и глава МИД Мьянмы обсудили углубление двустороннего сотрудничества

Глава внешнеполитического ведомства России и Тан Све также затронули вопросы политической и торгово-экономической сферы

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и Мьянмы Сергей Лавров и Тан Све обсудили перспективы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества на приоритетных направлениях, включая политическую и торгово-экономическую сферу. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи сторон на полях III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"В ходе беседы рассмотрены перспективы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества на приоритетных направлениях, включая политический диалог, торгово-экономические, инвестиционные и гуманитарные связи, с акцентом на реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Стороны условились продолжить координацию усилий на международной и региональной арене", - отметили в ведомстве.

Как подчеркнули в российском МИД, по итогам переговоров подписаны соглашение между правительствами двух стран о взаимной отмене визовых требований для граждан России и Мьянмы, а также план межмидовских консультаций на 2025-2027 годы.