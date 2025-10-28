Свердловчане изменили схему выборов глав городов - кандидатов будет определять губернатор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 октября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправки в закон об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований региона - теперь главы муниципалитетов будут выбираться местными представительными органами из числа кандидатов, представленных губернатором, передает корреспондент ТАСС.

"В законе, в частности, предусматривается новелла, согласно которой главы муниципальных образований могут избираться представительными органами этих муниципальных образований из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации. Рассматриваемый законопроект устанавливает такой способ избрания глав муниципальных образований для всех муниципальных округов, городских округов, расположенных на территории Свердловской области, за исключением сельских поселений, а также закрытых административно-территориальных образований", - сказал заместитель губернатора - руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Сергей Никонов.

Аналогичная модель в марте была введена федеральным законодательством для выбора глав областных центров, а для руководителей всех остальных населенных пунктов закон предусматривает несколько вариантов - назначение из числа депутатов, прямые выборы мэра, по конкурсу или из кандидатур, представленных губернатором.

Кандидатов в главы губернатору будут предлагать политические партии, представители которых являются депутатами Госдумы или областного заксобрания - за исключением одномандатников, Общественная палата, Совет муниципальных образований и Ассоциация развития местного самоуправления региона. По результатам рассмотрения предложений губернатор вносит в представительный орган муниципалитета предложение по кандидатам. Их, согласно законопроекту, должно быть не менее двух. Если ни один из кандидатов не наберет необходимого числа голосов местных депутатов, губернатор в течение 10 дней должен запустить процедуру повторно.

"Для общества расширили возможности представления кандидатур. Если раньше [в процессе предложения участвовали люди] только из числа депутатов, которые будут избирать, и три члена комиссии от исполнительных региональных органов власти, <…> [то] сегодня - Общественная палата, Совет местного самоуправления, Совет федеральный местного самоуправления. Посмотрите, сколько участников этого процесса, и они предлагают эти кандидатуры", - считает председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина.

Мнение Общественной палаты

"Впервые в истории Общественная палата региона получает право <…> вносить предложение по кандидатам мэров городов и районов, включая Екатеринбург. <…> Я это расценю как возрастание роли гражданского общества. Потому что кто, как не люди на земле, знают деловые качества того или иного кандидата", - прокомментировал ТАСС председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.