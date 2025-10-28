В Совбезе назвали Европу регионом с ограниченным суверенитетом

Заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов отметил, что большинство стран региона несамостоятельны в своих решениях

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Европа после Второй мировой войны стала регионом с ограниченным суверенитетом, где большинство стран не являются самостоятельными в своих решениях. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

"Так или иначе нам придется упорядочивать архитектуру безопасности в Евразии, выстраивать или какую-то общую систему с западными соседями, или же понятный и предсказуемый механизм взаимодействия. С общей системой пока не очень получается, но надо стараться. После Второй мировой войны, то есть в течение более чем 80 лет, Европа является регионом с ограниченным суверенитетом, где большинство стран несамостоятельны в своих решениях", - сказал он в ходе Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По его словам, определенные надежды можно было питать в 60-х - 80-х годах прошлого века, когда европейские державы довольно успешно сопротивлялись попыткам диктата США. "Например, ФРГ отказалась размещать на своей территории американское ядерное оружие, были построены газопроводы и нефтепроводы из СССР на запад, которые до недавнего времени функционировали, велся интенсивный обмен технологиями, относительно нормально функционировала система коллективной безопасности, в том числе в рамках ОБСЕ", - пояснил Шевцов.

Замсекретаря Совбеза напомнил, что после распада СССР Европа получила уникальную возможность стать одним из центров нарождающегося многополярного мира. "К сожалению, Европа приняла решение следовать в кильватере США в попытке построить однополярную модель мира, успешно провести глобализацию по западному образцу и организовать "конец истории" - то есть создать систему, которая позволяла бы осуществлять идеологический, технологический и военный диктат и жить за счет ресурсов остального населения. Именно в рамках этой парадигмы Европа и в целом коллективный Запад действовали последние несколько десятилетий", - указал он.

Шевцов обратил внимание, что угрозы, которым приходится противостоять в регионе, являются общими. "Хотя в Европе, особенно в восточной ее части, сейчас часто действуют по принципу "лучше пусть моя корова сдохнет, чем у соседа будет две", - указал он.

По его мнению, если у европейских стран нет желания строить интегрированную с Россией систему обеспечения безопасности на основе равенства и взаимного уважения интересов, то работать необходимо на евразийской основе и с теми государствами, которые готовы соответствующим образом сотрудничать. "Прежде всего это страны СНГ, где разделяют идею равенства безопасности, ее неделимость, долгосрочную стабилизацию военно-политической обстановки и предотвращение новых территориальных конфликтов", - добавил Шевцов.