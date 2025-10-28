Совбез сравнил договоренности о нерасширении НАТО с забравшим слово джентльменом

Заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов указал, что без готовности всех участников к соблюдению обязательств любые решения теряют смысл

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Договоренность о нерасширении НАТО на восток была дезавуирована по принципу "джентльмен слово дал - джентльмен взял его обратно". Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов.

"На мой взгляд, наиболее сложный вопрос - готовность западных стран к соблюдению взятых на себя обязательств. Мы не раз становились свидетелями того, как государства после смены партии у власти выходили из международных организаций и возвращались обратно, диаметрально меняли внешнеполитический курс. Да и без смены власти отрицательных примеров хватает - достаточно вспомнить, что европейские участники минских соглашений изначально не собирались их выполнять, а договоренность о нерасширении НАТО на восток была дезавуирована по принципу "джентльмен слово дал - джентльмен взял его обратно", - сказал он в ходе Минской международной конференции по евразийской безопасности.

По словам Шевцова, без готовности всех участников к соблюдению обязательств любые договоренности, в том числе в области безопасности, теряют смысл.

"Но в любом случае решение искать придется, решение это будет коллективным и учитывающим интересы всех стран и народов Евразии", - отметил замсекретаря Совбеза. Обязательным условием нормального диалога он назвал готовность говорить на равных и уважать интересы друг друга.

"К этому европейские элиты, к сожалению, пока не готовы, предпочитая спускать миллиарды на украинский проект, уничтожая собственную экономику", - констатировал Шевцов.

Говоря об интеграционных структурах, в которых участвует Россия, он обратил внимание на деятельность Организации Договора о коллективной безопасности.

"Эта организация, саммит которой состоится через месяц в Бишкеке, эффективна как площадка для политической координации, совместных военных операций и учений, а также борьбы с такими угрозами, как терроризм, наркотрафик, киберпреступность, торговля людьми, нелегальная миграция, незаконный оборот оружия", - подчеркнул Шевцов.