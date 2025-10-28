Медведев: Курск достоин того, чтобы его историческая часть получила вторую жизнь

Надо подойти к юбилею города во всеоружии, заявил заместитель председателя Совета безопасности

Редакция сайта ТАСС

© Егор Горожанкин/ ТАСС

КУРСК, 28 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе поездки в Курскую область подчеркнул, что Курск достоин того, чтобы его историческая часть получила вторую жизнь.

"Сейчас перед страной в целом стоит задача в восстановлении Курской области в связи с трагическими событиями. С другой стороны, надо подойти к юбилею [Курска] во всеоружии. Курск заслуживает того, чтобы его историческая часть получила вторую жизнь", - сказал Медведев.

Он добавил, что, если курским властям понадобится помощь, они могут обращаться за поддержкой.