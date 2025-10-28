Медведев: Курск достоин того, чтобы его историческая часть получила вторую жизнь
14:38
обновлено 15:08
КУРСК, 28 октября. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе поездки в Курскую область подчеркнул, что Курск достоин того, чтобы его историческая часть получила вторую жизнь.
"Сейчас перед страной в целом стоит задача в восстановлении Курской области в связи с трагическими событиями. С другой стороны, надо подойти к юбилею [Курска] во всеоружии. Курск заслуживает того, чтобы его историческая часть получила вторую жизнь", - сказал Медведев.
Он добавил, что, если курским властям понадобится помощь, они могут обращаться за поддержкой.