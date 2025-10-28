Медведев призвал устанавливать памятные знаки на местах боев без промедления

Не нужно ждать, пока пройдут годы, указал заместитель председателя Совета безопасности

КУРСК, 28 октября. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что памятные знаки на местах сражений российских войск необходимо устанавливать без промедления, не дожидаясь, пока пройдут годы.

"К сожалению, в истории нашего Отечества бывало так, что проходят годы, прежде чем появляются памятные знаки [на местах сражений]. На самом деле желательно устанавливать их практически сразу - после завершения боев, выполнения задач, которые стояли перед войсками", - сказал Медведев в ходе встречи с волонтерами в Курской области.

Во время беседы один из участников встречи обратился к Медведеву с просьбой установить памятные знаки на местах боев в ходе освобождения Курской области. Заместитель председателя Совета безопасности поддержал инициативу и подчеркнул, что подобная работа должна вестись не только на курской земле, но и во всех регионах, где проходили и проходят сражения.

"Давайте вместе с "Единой Россией" попробуем масштабировать этот проект, чтобы такие знаки появлялись и в других местах", - отметил Медведев. Он добавил, что важно не только сохранять память о бойцах, но и оперативно помогать им и их семьям.

"Мы должны помогать и сохранять память здесь и сейчас - немедленно", - подчеркнул Медведев.